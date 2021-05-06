Акции Alibaba сохраняют потенциал роста - "Финам"

Аналитики "Финама" считают, что акции Alibaba Group Holding Ltd. остаются интересными для покупок, и подтверждают рекомендацию "покупать" с целью $312,1 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Сергей Кауфман констатирует, что со времени рекомендации от 25 февраля 2021 года акции Alibaba снизились на 10,3%. Основной причиной снижения, по его мнению, стал главный риск - регуляторное давление. В начале апреля компания была оштрафована 18,2 млрд юаней за антимонопольные нарушения - крупнейший подобный штраф в истории страны. В моменте история со штрафом даже вызвала положительную реакцию, т.к. это могло стать сигналом конца разногласий с правительством.

"Однако ситуация с финтех-дочкой Alibaba Ant Group, чьё IPO было внезапно сорвано, так и не пришла ни к какому решению, а лидеры китайский технологических компаний в последний месяц периодически вызываются на встречи с регулятором, чтобы обсудить выполнение антимонопольных норм. Это естественным образом давит на весь китайский технологический сектор". - отмечает Кауфман.

Кроме того, в последние два месяца китайский рынок в целом выглядел значительно хуже мировых аналогов, подчеркивает эксперт. Индекс CSI 300 с начала марта снизился на 6,5%, хотя основные мировые индексы регулярно обновляют исторические максимумы. Кроме давления регуляторов на технологический сектор, из причин снижения индекса аналитик "Финама" выделил маржин-колл Archegos Capital и немного ужесточившуюся монетарную политику Народного банка Китая. Снижение индекса неизбежно негативно повлияло и на акции Alibaba.

"При этом каких-то проблем с операционной деятельностью, которые могли бы насторожить инвесторов, у Alibaba нет. 13 мая компания планирует представить финансовые результаты за первый квартал 2021 года. Ожидается, что выручка вырастет на 57,5% г/г до 180,1 млрд юаней, а чистая прибыль на акцию - на 28,4% до 11,8 юаней. Иначе говоря, темпы роста бизнеса остаются крайне уверенными, а перспективы e-commerce бизнеса в Китае, на котором Alibaba занимают лидирующие позиции, всё также выглядят привлекательно. На фоне вышеперечисленного мы считаем, что акции Alibaba остаются интересными для покупок. Мы подтверждаем актуальность нашей целевой цены в $312,1, что соответствует рекомендации "покупать" и апсайду 37,6%", - заключает эксперт инвесткомпании.

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