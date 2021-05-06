.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Alibaba сохраняют потенциал роста - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 мая 2021 года 16:06
Акции Alibaba сохраняют потенциал роста - "Финам"
Аналитики "Финама" считают, что акции Alibaba Group Holding Ltd. остаются интересными для покупок, и подтверждают рекомендацию "покупать" с целью $312,1 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Сергей Кауфман констатирует, что со времени рекомендации от 25 февраля 2021 года акции Alibaba снизились на 10,3%. Основной причиной снижения, по его мнению, стал главный риск - регуляторное давление. В начале апреля компания была оштрафована 18,2 млрд юаней за антимонопольные нарушения - крупнейший подобный штраф в истории страны. В моменте история со штрафом даже вызвала положительную реакцию, т.к. это могло стать сигналом конца разногласий с правительством. "Однако ситуация с финтех-дочкой Alibaba Ant Group, чьё IPO было внезапно сорвано, так и не пришла ни к какому решению, а лидеры китайский технологических компаний в последний месяц периодически вызываются на встречи с регулятором, чтобы обсудить выполнение антимонопольных норм. Это естественным образом давит на весь китайский технологический сектор". - отмечает Кауфман. Кроме того, в последние два месяца китайский рынок в целом выглядел значительно хуже мировых аналогов, подчеркивает эксперт. Индекс CSI 300 с начала марта снизился на 6,5%, хотя основные мировые индексы регулярно обновляют исторические максимумы. Кроме давления регуляторов на технологический сектор, из причин снижения индекса аналитик "Финама" выделил маржин-колл Archegos Capital и немного ужесточившуюся монетарную политику Народного банка Китая. Снижение индекса неизбежно негативно повлияло и на акции Alibaba. "При этом каких-то проблем с операционной деятельностью, которые могли бы насторожить инвесторов, у Alibaba нет. 13 мая компания планирует представить финансовые результаты за первый квартал 2021 года. Ожидается, что выручка вырастет на 57,5% г/г до 180,1 млрд юаней, а чистая прибыль на акцию - на 28,4% до 11,8 юаней. Иначе говоря, темпы роста бизнеса остаются крайне уверенными, а перспективы e-commerce бизнеса в Китае, на котором Alibaba занимают лидирующие позиции, всё также выглядят привлекательно. На фоне вышеперечисленного мы считаем, что акции Alibaba остаются интересными для покупок. Мы подтверждаем актуальность нашей целевой цены в $312,1, что соответствует рекомендации "покупать" и апсайду 37,6%", - заключает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
06 мая 2021 года 19:02
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 7 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс деловой активности в секторе услуг Китая в апреле от Caixin (04:45... читать дальше
.06 мая 2021 года 18:31
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Русгидро" с целевой ценой 1,09 руб. за штуку, которая подразумевает потенциальную доходность 30%, сообщается в комментарии инвесткомпании. Аналитик Наталия Малых отмечает следующие факторы роста: - Рост прибыли по итогам 2021... читать дальше
.06 мая 2021 года 17:33
"Финам" рекомендует покупать акции "Норникеля" с целью 31738 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 18,2% в перспективе до одного года, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика "Финама" Алексея Калачева, драйверами для акций "Норникеля" выступают: - впечатляющий рост... читать дальше
.06 мая 2021 года 16:48
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции NRG Energy и включив в подборку акции Palo Alto Networks. "Мы фиксируем прибыль в акциях NRG Energy, которые с момента включения в подборку в августе 2020 г. выросли на +7%. По-прежнему считаем NRG одним из наиболее... читать дальше
.06 мая 2021 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal с целью $305 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $238, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После закрытия торговой сессии в США, компания... читать дальше
.06 мая 2021 года 14:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 650 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 445 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага с точки зрения теханализа... читать дальше
.06 мая 2021 года 14:13
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4150-4200 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. При этом индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, а MACD уходит глубже в красную зону. Небольшая коррекция,... читать дальше
.06 мая 2021 года 13:43
Рост инвестиционного и физического спроса толкает нефть к максимумам 2021г, говорится в комментарии Saxo Bank. "Биржевые товары продолжают дорожать. Причины - ускорение экономического роста по мере выхода из пандемии, ориентация на "зеленую трансформацию", погодные проблемы, а также повышенный... читать дальше
.06 мая 2021 года 13:18
Лидерство в переходе к "зеленой" энергетике и сильные финансовые результаты открывают хорошие перспективы для компании Entergy Corporation, говорится в комментарии "Финама". Entergy, интегрированная электроэнергетическая компания из Нового Орлеана, представила финансовые результаты за 1К21.... читать дальше
.06 мая 2021 года 12:07
Несмотря на планы ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи, рынок верит в то, что рост спроса на фоне восстановления экономик будет опережать увеличение предложения, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Цена нефти марки Brent на этой неделе вплотную приблизилась к отметке $70/барр. Несмотря на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.