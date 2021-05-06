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06 мая 2021 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PayPal с целью $305
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal с целью $305 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $238, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После закрытия торговой сессии в США, компания продемонстрировала финансовый отчет с впечатляющими цифрами. Чистая прибыль компании за 3 месяца 2021 года составила $1,455 млрд (консенсус прогноз аналитиков составлял $1,203 млрд), увеличившись на 86% по сравнению с $0,786 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 30,6% до $6,033 млрд против $4,618 млрд годом ранее, что также оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков в $5,879 млрд", - отмечают аналитики "Финама". С технической точки зрения, бумага движется в рамках растущего тренда. "Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $305. При покупке на 10% и выставлением стоп заявки на уровне $238, риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают эксперты инвесткомпании. PayPal Holdings Inc. - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-PAYPAL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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