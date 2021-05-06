Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4150-4200 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4150-4200 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. При этом индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, а MACD уходит глубже в красную зону. Небольшая коррекция, случившаяся на текущей неделе, может стимулировать "быков" к новым покупкам в краткосрочной перспективе. Однако вероятность того, что в ближайшее время индекс широкого рынка значительно превысит 4200 пунктов, остается невысокой. Ждем консолидацию", - пишет аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

Мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют положительную динамику. Поддержку индексам, по мнению аналитика, продолжает оказывать сильная корпоративная отчетность за первый квартал. Результаты к настоящему времени представили 75% эмитентов из индекса S&P 500, чистая прибыль 87% из них превзошла консенсус рынка.

"Ралли в нефтегазовом секторе в среду стимулировала статистика Минэнерго США, которая отразила падение коммерческих запасов нефти на 8 млн баррелей. Стратегические запасы сырья снижаются на протяжении четырех недель (за прошлую пятидневку сокращение составило 1 млн баррелей). При этом объем добычи остается меньше 11 млн баррелей в сутки, что на 2 млн ниже показателя на начало прошлого года. В то же время потребление нефтепродуктов уже достигло уровня 2019г", - отмечает Пигарев.

На взгляд эксперта, восстановление экономической активности и рост инфляции на фоне сохранения низких процентных ставок создают предпосылки для дальнейшего повышения капитализации сырьевых компаний. Индекс стоимости доллара относительно основных валют (DXY) снижается сегодня на 0,15%, способствуя продолжению ралли в ценах на сырьевые товары. От максимумов года, показанных в конце марта, DXY отступил уже на 2,3%.

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