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06 мая 2021 года 13:18
Акции Entergy обладают хорошим потенциалом для роста - "Финам"
Лидерство в переходе к "зеленой" энергетике и сильные финансовые результаты открывают хорошие перспективы для компании Entergy Corporation, говорится в комментарии "Финама". Entergy, интегрированная электроэнергетическая компания из Нового Орлеана, представила финансовые результаты за 1К21. Очищенный EPS за первые три месяца составил $1,46 (+28,9% г/г), а чистая прибыль выросла до $339 млн (+175,1% г/г). "Главными положительными факторами для подразделений холдинга стали более высокий относительно первого квартала 2020 года объем розничных продаж электроэнергии, а также ряд благоприятных регуляторных решений, - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Ковалев. - Менеджмент по результатам I квартала дал прогноз по EPS в 2021 году, который ожидается в диапазоне $5,80 - 6,10 (5,12% г/г в среднем). Таким образом, прогноз укладывается в долгосрочные ожидания роста EPS на 5-7% ежегодно. Кроме того, отмечаем, что 30 апреля Entergy после 60 лет функционирования окончательно остановила 3-й блок атомного реактора Indian Point. Главной причиной вывода из эксплуатации стало моральное устаревание станции и стратегический "выход" из сегмента Entergy Wholesale Commodities, занимающегося продажей электроэнергии на оптовый рынок". Entergy на сегодняшний момент является одним из лидеров "зеленого" перехода в электроэнергетике, управляя портфелем генерации с незначительной долей угольных электростанций (около 3%). Данный фактор в совокупности с сильными финансовыми результатами открывает хорошие перспективы для компании, полагает аналитик "Финама". Entergy Corporation - интегрированная электроэнергетическая компания, базирующаяся в Новом Орлеане. Основным видом деятельности является генерация и поставка э/э розничным потребителям. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ENTERGY-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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