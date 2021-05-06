Внешний фон остается положительным для рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Внешний фон остается положительным для рубля и располагает к его дальнейшему укреплению, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Валюты EM в четверг в основном укрепляются, курс USD/RUB снижается на 0,2% В среду на встрече МИД стран G7 было объявлено о намерениях строить стабильные отношения с Россией. В то же время участники встречи заявили, что продолжат коллективные усилия по сдерживанию РФ. В целом внешний фон для рубля остается положительным, и мы продолжаем ожидать, что рубль будет постепенно укрепляться в сторону 74,5 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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