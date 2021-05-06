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06 мая 2021 года 12:07
Дефицит на рынке нефти толкает цены вверх - Райффайзенбанк
Несмотря на планы ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи, рынок верит в то, что рост спроса на фоне восстановления экономик будет опережать увеличение предложения, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Цена нефти марки Brent на этой неделе вплотную приблизилась к отметке $70/барр. Несмотря на планы ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи, рынок верит в то, что рост спроса на фоне восстановления экономик будет опережать увеличение предложения. Эти ожидания поддерживает статистика по запасам нефти в США: по последним данным, за неделю запасы нефти в этой стране упали на 8 млн барр. Также стоит отметить небольшое сокращение буровой активности в США: количество активных нефтяных буровых установок, по данным Baker Hughes, стало снижаться после роста до 344 шт. и в конце апреля сократилось до 342 шт. Напомним, что рост начался с минимума в 172 шт. в августе прошлого года. Несмотря на такое существенное увеличение работ, добыча в США заметно не активизировалась, а продолжает колебаться около 11 млн барр./сутки", - отмечает аналитик банка Андрей Полищук. По его мнению, сокращение запасов в США развеивает опасения по поводу снижения спроса из-за новой волны COVID-19 и резкого роста заболеваемости в Индии. "Вероятно, стоит ожидать продолжения восстановления спроса, и постепенное возобновление туристической активности должно этому способствовать. Если, несмотря на дополнительное предложение от ОПЕК+, запасы продолжат сокращаться, то вполне вероятно мы увидим дальнейший рост цен на нефть", - прогнозирует Полищук. Тем не менее, эксперт рекомендует учитывать, что ОПЕК+ может принять новые решения по восстановлению предложения, если баланс рынка будет сильно нарушен. Но все же представители организации уже заявляли, что для нее главное - нормализация уровня мировых запасов. Например, еще в марте вице-премьер РФ А. Новак оценивал, что их снижение к среднему 5-летнему значению произойдет за 2-3 месяца. "Таким образом, если запасы нормализуются в июне, ОПЕК+ может пойти на новое увеличение добычи. Многое, конечно, будет зависеть от возможностей США по наращиванию производства нефти к докризисным уровням. Напомним, что в начале 2020г добыча в США составляла около 13 млн барр./сутки, но пока признаков ее роста нет, даже при текущих относительно высоких ценах на нефть. Мы сохраняем наш прогноз по средней цене на нефть марки Brent в IV кв. 2021г на уровне $67,5/барр.", - заключает эксперт Райффайзенбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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