Акции Яндекса и Mail.ru самые привлекательные в IT-секторе - Sber CIB

Акции "Яндекса" и Mail.ru самые привлекательные в IT-секторе, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Ускоренный рост доходов от рекламы в интернете поддержит основной бизнес "Яндекса" и Mail.ru Group, а более высокая вовлечённость клиентов вследствие работы на дому благоприятно скажется на других сферах - доставке еды, онлайн-образовании и медиа-услугах", - полагают аналитики инвестбанка.

Когда Uber стал терять конкурентные позиции на сложных рынках, он решил пойти по пути партнёрства. В 2018г компания объединила свой бизнес на постсоветском пространстве с "Яндексом", напоминают эксперты Sber CIB. На тот момент совместное предприятие оценивалось в $3,7 млрд, Uber принадлежало в нём около 35%. По мнению аналитиков Sber CIB, сделка по выкупу доли Uber Яндексом неизбежна. Если она состоится, то акции "Яндекса" могут подорожать, поскольку сделка будет источником синергетического роста для компании.

IT-холдинг Mail.ru Group, на взгляд экспертов инвестбанка, имеет три точки роста:

- Пересмотр оценки совместных предприятий. MRG входит в два крупных партнерских объединения. Первое - СП О2О (online-to-offline) со Сбером в сфере транспорта и доставки еды. Второе - партнёрство с AliExpress Russia в сфере электронной коммерции.

- Ставка на рост рынка онлайн-образования. MRG принадлежит несколько сервисов в этом сегменте, в том числе онлайн-университет Skillbox и образовательная платформа Geekbrains. По итогам 2020г их выручка выросла в три раза до 6,1 млрд рублей. Пока это всего 5% от общей выручки компании, но сегмент очень перспективен, подчеркивают аналитики.

- IPO игрового бизнеса. Игры приносят MRG примерно треть выручки. По информации The Bell, компания My.Games может провести IPO уже в 2021 году. Потенциальное размещение может повысить оценку игрового бизнеса MRG.

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