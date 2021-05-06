Диапазон 74-75 руб./$1 останется актуальным до конца недели - "Локо-Инвест"

Диапазон 74-75 руб./$1 останется актуальным до конца недели, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Благодаря нулевым изменениям к доллару рубль уступил лидерство среди ЕМ валют своим основным высокодоходным конкурентам. Однако с начала года российская валюта потеряла лишь 0,5%, заметно опередив многих ЕМ конкурентов. В отсутствие новых драйверов рубль довольно тесно следовал за нефтью, которая протестировала отметку $70/барр. по сорту Brent. В итоге, рублевая цена барреля оставалась выше 5200, что лишь на 7% уступает абсолютному максимуму 2018г (5600)", - констатирует Полевой.

Помимо указания на сохраняющуюся недооцененность, это, на взгляд эксперта, говорит о неплохих перспективах по доходам бюджета, пусть их большая часть и осядет в ФНБ (но часть, связанная с более низким, чем ожидалось, курсом рубля и дополнительными ненефтегазовыми доходами будет доступна Минфину для покрытия допрасходов или снижения дефицита). В четверг ожидается анонс Минфина по объемам покупок валюты в мае (консенсус 170 млрд руб.) vs 187 млрд руб. в апреле. "В остальном к нашему прогнозу на эту неделю (диапазон 74-75 руб./$1) добавить нечего", - указывает Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.