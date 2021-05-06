Результаты Московской биржи за апрель благоприятны для динамики акций - "Атон"

Результаты "Московской биржи" за апрель благоприятны для динамики акций, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Согласно отчету "Московской биржи", оборот торгов на рынке акций в апреле 2021 увеличился на 13,4% г/г и достиг 2,4 трлн руб. Объем торгов на рынке облигаций с корректировкой на размещение облигаций овернайт снизился на 0,6% до 2,0 трлн руб. С учетом прямых сделок репо с ЦБ РФ оборот торгов на денежном рынке увеличился на 5,3%, а на валютном рынке вырос на 15,8%. Оборот торгов на срочном рынке подскочил на 32,6% до 13,8 трлн руб. В апреле Мосбиржа продемонстрировала хорошие объемы торгов на всех рынках после относительно слабых показателей марта. Результаты благоприятны для динамики цены бумаги", - отмечают эксперты "Атона".

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