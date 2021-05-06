Потенциал для подъема цены нефти выше $70/барр. краткосрочно сохраняется - BCS Express

Потенциал для подъема цены нефти выше $70 за баррель Brent краткосрочно сохраняется, однако участники рынка будут внимательно следить за динамикой спроса, и при признаках ослабления не исключена коррекция, отмечается в комментарии BCS Express".

"Цены на нефть в среду оставались стабильны на фоне нейтральной отраслевой статистики от Минэнерго США и понижения экспортных цен Саудовской Аравией. Официальные данные по запасам нефти от Минэнерго США (EIA) подтвердили позитивную статистику API, опубликованную днем ранее. Запасы нефти сократились на 8 млн баррелей против прогнозируемого снижения на 2,35 млн. Снижение было обусловлено резким падением чистого импорта на 2,7 млн б/с и ростом загрузки НПЗ с 85,4% до 86,5%. При этом совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, снизились по сравнению с предыдущей неделей на 0,7 млн баррелей, до 19,7 млн. Таким образом, статистика не показала существенного усиления спроса, что обусловило отсутствие выраженной реакции котировок", - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

По информации источников Reuters, Саудовская Аравия снизила июньские официальные отпускные цены (OSP) на все свои экспортные сорта нефти. Для Азии цены на флагманский сорт Arab Light были понижены на $0,1 за баррель, для Северной Европы - на $0,5. Это было первое понижение с декабря 2020г, констатирует аналитик. Для покупателей США OSP были повышены на $0,2 за баррель.

"Такая информационная повестка способствовала нейтральной динамике нефти на торгах в среду. Фьючерсы на Brent остались в районе $69 за баррель, хотя в течение сессии поднимались на $0,5 выше. Краткосрочно потенциал для подъема выше $70 за баррель сохраняется, однако участники рынка будут внимательно следить за динамикой спроса, и при признаках ослабления не исключена коррекция. На среднесрочном горизонте текущие высокие ценовые уровни выглядят неустойчивыми", - заключает Галактионов.

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