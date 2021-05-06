Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3700 п. до конца недели - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3700 пунктов до конца текущей недели, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Российский фондовый рынок двигался вслед за нефтью. Цена фьючерсов на Brent подскочила к $70/барр., хотя на курс отечественной валюты это не слишком повлияло: баррель в рублях вновь котируется выше 5 тыс. Это обусловлено в основном ускорением инфляции. Впрочем, ситуация на денежном рынке комфортна. Ставки на 0,5-1,0 п.п. ниже ключевой, поэтому после праздников не исключено укрепление рубля к доллару в диапазон 73-74 руб./$1", - отмечает Ващенко.

Эксперт обращает внимание на повышение Саудовской Аравией экспортных цен на нефть на июнь. Участники рынка связывают это с повышением спроса на фоне восстановления мировой экономики и с ослаблением карантина в странах Европы. Растут и цены на металлы. На фоне коррекции бумаг технологических компаний усилился интерес к циклическим активам, бумагам сырьевых компаний, констатирует эксперт.

"С технической точки зрения при продолжении позитивной динамики на предстоящих торгах до конца недели индекс Мосбиржи способен достичь отметки 3700 пунктов. Рост будет обусловлен закрытием коротких позиций в голубых фишках. В четверг ожидаем смешанную динамику. Лидерами роста будут бумаги банков и нефтегазового сектора. Ориентир для индекса Московской биржи: 3600-3650 пунктов", - прогнозирует Ващенко.

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