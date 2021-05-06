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06 мая 2021 года 09:00
Лучше рынка в четверг могут выглядеть компании нефтегазового сектора - BCS Express
Лучше рынка в четверг могут выглядеть компании нефтегазового сектора, также уверенную динамику могут показывать и металлурги на фоне роста цен на металлы, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Новые рекорды по индексу Мосбиржи не заставили себя долго ждать. Российский рынок в среду вновь выглядел уверенно, показав опережающую динамику относительно американских площадок, а также рынков развивающихся стран. Основная причина та же - это уверенный рост сырьевых цен. В первую очередь отмечаем повышенный спрос именно в наших топовых голубых фишках, второй эшелон ожидаемо отстает. Подобная картина в краткосрочной перспективе может сохраниться при условии отсутствия волны распродаж на сырьевом рынке", - пишет аналитик инвесткомпании. Эксперт полагает, что после активного вторника начал сказываться фактор майских праздников. Обороты торгов в акциях индекса Мосбиржи в среду примерно на 10% ниже средних, несмотря на достаточно сильные движения в ряде голубых фишек. Карпунин предположил, что в четверг и пятницу торговая активность сократится еще сильнее. "Индекс Мосбиржи остается в актуальном среднесрочном восходящем канале, о котором мы регулярно пишем в последние недели. Котировки вновь поднялись выше 3600 п., так что открылись новые целевые ориентиры в районе 3690-3700 п. Пока нет уверенности, что они будут достигнуты уже в самое ближайшее время - могут помешать дивидендные отсечки у тяжеловесных акций, главным образом у Сбербанка в следующий вторник", - отмечает эксперт BCS Express. По мнению Карпунина, в четверг лучше рынка могут выглядеть представители нефтегазового сектора. Также уверенную динамику могут показывать и металлурги на фоне роста цен на металлы. В частности, это касается "Русала", "Норникеля". В черной металлургии после локальной коррекции также может вернуться спрос. В фокусе: "Северсталь" и "НЛМК". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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