Локомотивом роста акций банковского сектора будет Сбербанк - "Универ Капитал"

Локомотивом роста акций банковского сектора после завершения общей коррекции будет Сбербанк, полагает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитала" Андрей Верников.

Эксперт полагает, что за полтора года цена обыкновенных акций Сбербанка достигнет отметки 440-450 рублей.

"Покупал ли я акции "Сбербанка" в тот момент, когда индикаторы на дневных графиках показали "перекупленность"? Не покупал бы - ждал коррекции к росту. У акций есть сильная поддержка на уровне 277 рублей и очень сильная на отметке 260 рублей. Выше 277 рублей нет смысла покупать эту акцию. 6 апреля акция пробила вниз ноябрьский повышательный тренд, а в данный момент мы наблюдаем подъем котировок к этому тренду, который закончится новой волной снижения. Поведение акции ВТБ сегодня меня настораживает. Но я рассматриваю сценарий, когда после общей коррекции рынка локомотивом для акций банковского сектора будет Сбербанк. Локомотив потащит вагон ВТБ на новые высоты", - отмечает Верников.

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