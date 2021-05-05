Котировки нефти могут подняться выше $70/барр. в ближайшее время - "Финам"

Котировки нефти марки Brent могут подняться выше уровня в $70 за баррель, однако потенциал роста в краткосрочной перспективе ограничен, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела макроэкономического анализа "Финама" Анны Зайцевой.

"Цена нефти марки Brent приблизилась к уровню $70 за баррель и в ближайшее время может попытаться пробить его вверх. В этом случае следующей целью выступит предыдущий локальный максимум, расположенный на отметке $71,4 за баррель. Вместе с тем стохастические линии уже достигли зоны перекупленности, что может говорить об ограниченности потенциала роста по инструменту в краткосрочной перспективе", - указывает эксперт инвесткомпании.

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