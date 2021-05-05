"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $235

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce.com Inc. с целью $235 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: $212, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Salesforce - американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Мы по-прежнему считаем недооцененной сделку по приобретению Salesforce разработчика сервиса обмена сообщениям Slack Technologies. Планируется, что Slack станет новым интерфейсом для Salesforce Customer 360, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Нельзя недооценивать способность Salesforce задействовать сильную вовлеченность своих приложений и обширную клиентскую базу. Со временем преимущества социального предприятия в тандеме с интерфейсами для совместной работы Slack могут привести к высоким результатам. Предыдущий квартальный отчет был сильнее ожиданий, но руководство компании дало скромный прогноз на текущий год. Тем не менее мы ожидаем результатов лучше прогнозных. Компания будет отчитываться 4 июня".

"С технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит в районе $215, следующей целью выступает горизонтальный уровень сопротивления у отметки $235. При выставлении защитного стоп-приказа на уровне $212 и покупке на 21,7% от портфеля коэффициент прибыль/риск составит 3,6", - указывают аналитики "Финама".

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