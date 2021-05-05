"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6420 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6420 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,16%, стоп-приказ: 5749 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Сильную поддержку котировкам акций "ЛУКОЙЛа" оказывают цены на нефть, которые находятся на максимуме с начала года, отмечают эксперты. Компания отчиталась за первый квартал 2021 года, выручка увеличилась до 330,9 млрд рублей, что существенно выше 61 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль составила 12,8 млрд рублей.

Дополнительным триггером для роста котировок акций в долгосрочной перспективе, по мнению аналитиков инвесткомпании, может послужить потенциальная возможность запуска проекта с "голубым водородом" на Каспийском море, что может привлечь в качестве инвесторов ESG-фонды.

"С технической точки зрения, бумага торгуется в долгосрочном восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 17,2% и выставлении стоп-заявки на уровне 5749 руб. риск на портфель составит 0,7%", - указывают эксперты "Финама".

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