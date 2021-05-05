"Финам" рекомендует держать акции Total с прогнозной ценой $47,5

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Total с прогнозной ценой $47,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,8% (12,9% с учетом дивидендов) от текущего уровня в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперт "Финама" Сергей Кауфман отмечает следующие моменты:

- Total имеет высоко диверсифицированный бизнес по всему миру. Компания активна в добыче и переработке нефти и газа, производстве и трейдинге сжиженного природного газа (СПГ), а также развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

- Стратегия Total предполагает рост мощностей ВИЭ в 5 раз и рост производства СПГ на 40% в ближайшие 5 лет. Кроме того, компания планирует оптимизировать операционные расходы и наращивать добычу в среднем на 2% в год.

- Total имеет одну из самых высоких дивидендных доходностей в секторе - 7,1% в ближайшие 12 месяцев. Компания практически не стала снижать уровень дивидендов даже в пандемию.

- Позитивные моменты в бизнесе Total во многом стали причиной опережающей динамики котировок акций компании в последний год относительно сектора. Это ограничивает дальнейший потенциал роста.

Total - крупнейший во Франции и один из крупнейших в Европе нефтегазовый мейджор. Компания занимается добычей и переработкой нефти и газа, производством СПГ, активно развивает направление ВИЭ.

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