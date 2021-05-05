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05 мая 2021 года 14:44
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4160-4210 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4160-4210 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, а MACD перешел в красную зону. Небольшая коррекция, случившаяся накануне, может стимулировать "быков" к новым покупкам в краткосрочной перспективе. Однако вероятность того, что рост индекса широкого рынка продолжится и бенчмарк значительно превысит 4200 пунктов в ближайшее время, невысока", - пишет аналитик инвесткомпании Илья Зубков. Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют положительную динамику после просадки, вызванной комментарием министра финансов США о возможном росте ставок, отмечает эксперт. Уже после окончания торговой сессии в интервью WSJ Йеллен уточнила, что она "не предсказывает и не предлагает повышения ставки ФРС". По мнению Зубкова, мягкая риторика ведомств США сохраняется: они намерены дождаться момента, когда занятость населения полностью восстановится (предположительно в 2022г) и планируют не реагировать на кратковременные всплески инфляции. Однако можно ожидать, что рынок продолжит закладывать в цены ожидания повышения ставок и сворачивания программы количественного смягчения на среднесрочном горизонте. Также внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на темпах проведения прививочной кампании, подчеркивает аналитик "Фридом Финанс". Байден указывает на новую цель: к 4 июля полностью привить необходимо 160 млн американцев, а одну дозу должно получить 70% населения США. При этом темпы вакцинации снижаются уже четвертую неделю подряд: 7-дневное среднее падает до 2,2 млн прививок в день, в понедельник было вакцинировано менее 1 млн человек. "Эта динамика, вероятно, указывает на то, что все желающие привиться уже сделали это. Теперь настала очередь тех, кто по какой-то причине до сих пор отказывался от такой возможности. Для них, видимо, потребуется ввести стимулирующие меры", - отмечает Зубков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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