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05 мая 2021 года 14:14
"Финам" рекомендует держать акции Северстали с целью 1949 руб
"Финам" рекомендует держать акции "Северстали" с целевой ценой 1949 руб. до конца года, что предполагает потенциал роста 9,8% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Северсталь" входит в число наиболее эффективных производителей с самой низкой себестоимостью в отрасли. Компания поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень квартальных дивидендных выплат, подчеркивает аналитик "Финама" Алексей Калачев. Эксперт указывает на следующие факторы привлекательности бумаг компании: - "Северсталь" является одним из бенефициаров циклического роста металлургического рынка, поддерживаемого динамикой жилищного строительства, программами инфраструктурной модернизации и поддержки промышленности для вывода экономики из пандемического кризиса. - "Северсталь" входит в число производителей с самой низкой себестоимостью в мировой сталелитейной отрасли. - Самообеспеченность компании железной рудой составляет 130%, коксующимся углем - 80% и электричеством - 80%. Благодаря интегрированной модели бизнеса "Северсталь" устойчива к колебанию предложения и цен на сырьевую корзину. - Близость "Северстали" к рынкам экспорта позволяет сравнительно быстро перенаправлять поставки между внутренним рынком и экспортом. - "Северсталь" имеет диверсифицированный продуктовый ряд и высокую эффективность продаж. Уделяет внимание разработке инновационных нишевых продуктов, развивает цифровую составляющую бизнеса. - "Северсталь" в основном прошла большой инвестиционный цикл в предыдущий период развития, поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и формирует хороший свободный денежный поток, 100% которого направляет на выплату дивидендов. - "Северсталь" реализует программу трансформации своего бизнеса в сторону более тесного взаимодействия с конечными потребителями за счет модернизации производственных мощностей, цифровизации процессов и развития клиентских сервисов. - "Северсталь" придерживается принципа: внутренняя норма доходности каждого инвестиционного проекта должна быть не менее 20%. При этом компания сохраняет гибкий подход к плану капитальных вложений и имеет возможность в случае необходимости отложить или заморозить проекты, на которые приходится до 30-40% инвестиционного бюджета для обеспечения финансовой стабильности группы. - "Северсталь" поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень дивидендных выплат даже в условиях роста инвестиционной программы: инвестиции, превышающие $ 800 млн, исключены из расчета дивидендной базы. Годовая дивидендная доходность владения акциями компании составляет более 10%. Отмечает аналитик при этом и возможные риски: - Основной краткосрочный риск для "Северстали" сегодня - обеспокоенность российских потребителей, регуляторов и властей значительным ростом цен на продукцию компании. Цены в РФ на горячекатаный лист примерно на треть ниже европейских и почти вдвое ниже, чем в США, в то время как в период низких цен российский рынок был скорее премиальным. Тем не менее властями могут предприниматься регулирующие действия, которые помешают компании удачно воспользоваться конъюнктурой в интересах акционеров. В числе таких рисков: - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против "Северстали", "ММК" и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат. Неблагоприятное решение ФАС чревато большими оборотными штрафами. - В числе предложений по сдерживанию цен звучат предложения по ограничению экспорта продукции. Это напрямую может повлиять на выручку компании. - Президент РФ в последнем послании высказался за повышение налоговой нагрузки компаний, которые, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой 2021г, предпочтут направить прибыль на дивиденды, а не на инвестиции. "Северсталь", ММК и НЛМК в основном завершили предыдущий цикл модернизации, следующий может наступить через несколько лет, об этом ниже. В данной ситуации они могут стать первыми претендентами на удовлетворение фискальных интересов государства и на изъятие "сверхприбыли". - Среднесрочный риск связан с введением так называемого "углеродного" налога в ЕС - одним из основных экспортных рынков для российских металлургов. Металлургия пока не может технологически отказаться от использования угля и остается одним из крупнейших источников эмиссии СО2. На тонну выплавленной стали в атмосферу выбрасывается в среднем более 1,8 т СО2. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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