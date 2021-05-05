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05 мая 2021 года 13:24
Российские компании предлагают самые высокие дивидендные доходности в мире - Альфа-банк
Российские компании предлагают самые высокие дивидендные доходности в мире, отмечается в аналитическом материале Альфа-банка. "Российский корпоративный сектор остается одной из лучших дивидендных историй в мире. Согласно прогнозу, дивидендная доходность компаний в составе индекса MSCI Россия составит в среднем 8,2% по итогам 2021П. Для сравнения отметим, что дивидендная доходность компаний в составе MSCI EM ожидается в среднем на уровне всего 2,4% по итогам 2021П, тогда как дивидендная доходность компаний в составе MSCI All World - на уровне 1,9% за аналогичный период. Текущие оценки стоимости российских компаний дешевы, исходя как из исторических данных, так и при сравнении с оценками компаний в составе индекса MSCI, учитывая высокую премию за геополитический риск", - пишут аналитики банка Джон Волш и Денис Дорофеев. Эксперты подчеркивают, что в результате введенных в 2014г санкций долговая нагрузка российских компаний ниже, чем у аналогов с рынков EM и DM: так, индекс MSCI Россия сейчас торгуется по коэффициенту 2021П "чистый долг/EBITDA" на уровне 0,64 против 1,7 для компаний в составе индекса MSCI EM и 1,1 - в составе индекса S&P 500. Это создает условия для генерации сильных СДП российскими компаниями и позволяет им выплачивать более щедрые дивиденды. Большинство госкомпаний рекомендует направлять на дивиденды 50% чистой прибыли. "Пандемия в целом негативно повлияла на прибыль компаний в 2020г, и это привело к относительно низким дивидендам, чем можно было бы ожидать при более благоприятном сценарии. Однако прогноз дивидендов на 2021 финансовый год указывает на заметные улучшения рыночной конъюнктуры и предусматривает рекордно высокие дивидендные выплаты на уровне почти $60 млрд в среднем при доходности 7,9% компаний в составе индексов Московской биржи и РТС по итогам 2021 финансового года", - отмечают Волш и Дорофеев. "АЛРОСА" сейчас является одной из лучших дивидендных историй в российском горно-металлургическом секторе, подчеркивают аналитики банка. Дивидендная доходность компании по итогам 2021г составит 12,3%, согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg. Российские производители стали по-прежнему предлагают привлекательные дивиденды. Так, дивидендная доходность "Северстали", "НЛМК" и "ММК" по итогам 2021г, как ожидается, превысит 12%. Также в материале Альфа-банка отмечается, что нефтегазовые компании остаются щедрыми дивидендными историями при коэффициентах дивидендных выплатах на уровне 50%. Дивиденды по бумагам финансового сектора составят в среднем 8% по итогам 2021П, согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg. По итогам 2021 финансового года агентство Bloomberg прогнозирует годовые дивидендные доходности в диапазоне от 8,1% по бумагам Х5, до 9,6% - у "Магнита" и "М.Видео". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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