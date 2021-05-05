.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль может укрепиться до 74 руб./$1 к июню 2021г - Банк "Открытие"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 мая 2021 года 12:25
Рубль может укрепиться до 74 руб./$1 к июню 2021г - Банк "Открытие"
Курс рубля к доллару может укрепиться до уровня 74 руб./$1 к июню текущего года и до 73 руб./$1 к концу 2021 года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Действие сезонных факторов, которые традиционно поддерживают рубль в начале года, постепенно ослабевает, констатирует эксперт. При этом он отмечает, что поддержка рубля со стороны торгового баланса , к сожалению, так и не нашла своего отражения в котировках вследствие более выраженного влияния ухода средств нерезидентов на фоне всплеска геополитической напряженности и ужесточения денежно-кредитной политики. "Начиная с апреля-мая компании будут постепенно увеличивать запасы валюты в преддверии выплаты годовых дивидендов, однако действие второго фактора - увеличения расходов населения на выездной туризм - очевидно будет носит гораздо менее выраженный характер. По этой причине к июню можно еще ожидать укрепление рубля к доллару до уровня около 74 руб./$1. Конечно, рубль сохранит свою сильную зависимость от геополитического фактора и волатильность может оставаться существенной", - пишет Петроневич в комментарии. Эксперт полагает, что до конца текущего года (в отсутствие эскалации внутри- и внешнеполитической ситуации и сохранении цен на нефть вблизи $65 за баррель) рубль может укрепиться до уровня 73 руб./$1. "Рост ставок, который способствовал оттоку средств нерезидентов в начале года на фоне падения цен на долговые активы, во втором полугодии может начать действовать в противоположном направлении, когда потенциал увеличения ключевой ставки уже в большей степени будет реализован. В отсутствие ограничений на некоторые операции американских компаний с новым российским госдолгом приток капитала, как и укрепление рубля, мог носить более выраженный характер", - отмечает Петроневич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
05 мая 2021 года 15:31
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Total с прогнозной ценой $47,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,8% (12,9% с учетом дивидендов) от текущего уровня в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт "Финама" Сергей Кауфман отмечает следующие... читать дальше
.05 мая 2021 года 15:07
Российский рынок акций закроет торговую сессию в среду, скорее всего, в плюсе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду росли, но воздержались от обновления предыдущих максимумов. В частности, рублевый индикатор... читать дальше
.05 мая 2021 года 14:44
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4160-4210 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, а MACD перешел в красную зону. Небольшая коррекция, случившаяся накануне,... читать дальше
.05 мая 2021 года 14:14
"Финам" рекомендует держать акции "Северстали" с целевой ценой 1949 руб. до конца года, что предполагает потенциал роста 9,8% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Северсталь" входит в число наиболее эффективных производителей с самой низкой себестоимостью в... читать дальше
.05 мая 2021 года 13:46
Аналитики Sber CIB повысили целевую цену GDR TCS Group с $46,5 до $72 за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка. "Начало 2021г было неоднозначным для финансового сектора. Российские банки можно отнести к цикличной отрасли: в последнее время спрос на кредиты рос на фоне... читать дальше
.05 мая 2021 года 13:24
Российские компании предлагают самые высокие дивидендные доходности в мире, отмечается в аналитическом материале Альфа-банка. "Российский корпоративный сектор остается одной из лучших дивидендных историй в мире. Согласно прогнозу, дивидендная доходность компаний в составе индекса MSCI Россия... читать дальше
.05 мая 2021 года 12:02
"Финам" рекомендует покупать акции Danaher Corp. с целевой ценой $302,07 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,9% от текущей цены в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Выручка Danaher за 1-й квартал 2021 года возросла на 57,9% г/г, а чистая прибыль взлетела на... читать дальше
.05 мая 2021 года 11:42
Котировки акций Activision Blizzard могут подняться к уровням $115-120 за штуку в долгосрочной перспективе, считают аналитики BCS Express. "Activision Blizzard отчиталась о результатах за I квартал 2021 года. Прошлый год для компании стал рекордным, и многие инвесторы переживают за результаты... читать дальше
.05 мая 2021 года 11:21
Инвесторам следует обратить внимание на акции сырьевых компаний РФ, которые в этом году способны выиграть от ситуации, сложившейся на мировом товарном рынке, полагает портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами" Михаил Армяков. "Данные Росстата указывают на постепенный рост инфляционного... читать дальше
.05 мая 2021 года 11:05
Потенциал роста цен ОФЗ вслед за крепнущим рублем выглядит ограниченным, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Пониженная активность не стала преградой для умеренного снижения доходностей классических ОФЗ (-2-5 б.п.), лучше себя "чувствовали" длинные выпуски. Рынок... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.