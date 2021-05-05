Рубль может укрепиться до 74 руб./$1 к июню 2021г - Банк "Открытие"

Курс рубля к доллару может укрепиться до уровня 74 руб./$1 к июню текущего года и до 73 руб./$1 к концу 2021 года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Действие сезонных факторов, которые традиционно поддерживают рубль в начале года, постепенно ослабевает, констатирует эксперт. При этом он отмечает, что поддержка рубля со стороны торгового баланса , к сожалению, так и не нашла своего отражения в котировках вследствие более выраженного влияния ухода средств нерезидентов на фоне всплеска геополитической напряженности и ужесточения денежно-кредитной политики.

"Начиная с апреля-мая компании будут постепенно увеличивать запасы валюты в преддверии выплаты годовых дивидендов, однако действие второго фактора - увеличения расходов населения на выездной туризм - очевидно будет носит гораздо менее выраженный характер. По этой причине к июню можно еще ожидать укрепление рубля к доллару до уровня около 74 руб./$1. Конечно, рубль сохранит свою сильную зависимость от геополитического фактора и волатильность может оставаться существенной", - пишет Петроневич в комментарии.

Эксперт полагает, что до конца текущего года (в отсутствие эскалации внутри- и внешнеполитической ситуации и сохранении цен на нефть вблизи $65 за баррель) рубль может укрепиться до уровня 73 руб./$1. "Рост ставок, который способствовал оттоку средств нерезидентов в начале года на фоне падения цен на долговые активы, во втором полугодии может начать действовать в противоположном направлении, когда потенциал увеличения ключевой ставки уже в большей степени будет реализован. В отсутствие ограничений на некоторые операции американских компаний с новым российским госдолгом приток капитала, как и укрепление рубля, мог носить более выраженный характер", - отмечает Петроневич.

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