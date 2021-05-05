"Финам" рекомендует покупать акции Danaher с целью $302,07

"Финам" рекомендует покупать акции Danaher Corp. с целевой ценой $302,07 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,9% от текущей цены в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Выручка Danaher за 1-й квартал 2021 года возросла на 57,9% г/г, а чистая прибыль взлетела на 186% г/г. В целом по году менеджмент Danaher ожидает роста органической выручки (non-GAAP) на 15-25%.Danaher фундаментально недооценена относительно ключевых "дорогих" конкурентов сектора специализированного медицинского оборудования", - отмечает аналитик "Финама" Александр Ковалев.

Эксперт указывает на факторы инвестиционной привлекательности компании:

- Поглощение Cytiva стало одной из самых удачных сделок в секторе здравоохранения в 2020г: компания за неполных 9 мес. принесла Danaher дополнительные $ 3,2 млрд выручки.

- Учитывая бум в сегменте биотехнологий, Cytiva продолжит приносить значительную выручку даже после окончания пандемии COVID-19.

- Пандемия COVID-19 продолжает создавать большой спрос на медико-биологическое оборудование для создания вакцин и прочих препаратов.

- Danaher обладает широчайшей линейкой известных брендов и сохраняет возможности для международного масштабирования. Органическая выручка в 1-м квартале продемонстрировала заметный рост (в совокупности около 30%) как в активно восстанавливающейся от коронавируса экономике США, так и в других регионах, что говорит об относительной нечувствительности выручки Danaher к масштабам заболеваемости COVID-19.

Danaher Corp. - одна из крупнейших американских компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов.

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