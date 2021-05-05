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05 мая 2021 года 12:02
"Финам" рекомендует покупать акции Danaher с целью $302,07
"Финам" рекомендует покупать акции Danaher Corp. с целевой ценой $302,07 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,9% от текущей цены в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Выручка Danaher за 1-й квартал 2021 года возросла на 57,9% г/г, а чистая прибыль взлетела на 186% г/г. В целом по году менеджмент Danaher ожидает роста органической выручки (non-GAAP) на 15-25%.Danaher фундаментально недооценена относительно ключевых "дорогих" конкурентов сектора специализированного медицинского оборудования", - отмечает аналитик "Финама" Александр Ковалев. Эксперт указывает на факторы инвестиционной привлекательности компании: - Поглощение Cytiva стало одной из самых удачных сделок в секторе здравоохранения в 2020г: компания за неполных 9 мес. принесла Danaher дополнительные $ 3,2 млрд выручки. - Учитывая бум в сегменте биотехнологий, Cytiva продолжит приносить значительную выручку даже после окончания пандемии COVID-19. - Пандемия COVID-19 продолжает создавать большой спрос на медико-биологическое оборудование для создания вакцин и прочих препаратов. - Danaher обладает широчайшей линейкой известных брендов и сохраняет возможности для международного масштабирования. Органическая выручка в 1-м квартале продемонстрировала заметный рост (в совокупности около 30%) как в активно восстанавливающейся от коронавируса экономике США, так и в других регионах, что говорит об относительной нечувствительности выручки Danaher к масштабам заболеваемости COVID-19. Danaher Corp. - одна из крупнейших американских компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-DANAHER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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