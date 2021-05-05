Цена акций Activision Blizzard может вырасти до $115-120 в долгосрочной перспективе - BCS Express

Котировки акций Activision Blizzard могут подняться к уровням $115-120 за штуку в долгосрочной перспективе, считают аналитики BCS Express.

"Activision Blizzard отчиталась о результатах за I квартал 2021 года. Прошлый год для компании стал рекордным, и многие инвесторы переживают за результаты текущего на фоне сокращения влияния пандемии. Конечно, возвращение к "нормальной жизни" может ударить по финансам, однако игровое направление имеет восходящее направление. В первую очередь это связано с популярностью и доступностью данного развлечения. Долгосрочная перспектива Activision выглядит умеренно позитивно, особенно учитывая то, что компания работает на основных рынках: мобильных, компьютерных и консольных платформ", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Котировки акций компании с начала года опустились на 4,5%, а за последние 12 месяцев прибавили 32,9%, констатируют аналитики. "Сейчас цена находится на уровне начала августа 2020 года. Индикатор RSI на недельном графике не сообщает о перекупленности, а на дневном и вовсе близок к перепроданности. С технической стороны мы имеем интересные уровни для входа в позицию. С учетом роста на постмаркете котировки понялись выше $92 - в краткосрочной перспективе открылась дорога к тесту 50-дневной скользящей средней. Закрепление выше способствует началу новой фазы роста. В долгосрочной перспективе таргетом выступают уровни $115-120", - указывают они.

Обращают внимание эксперты BCS Express и на возможные риски. К ним, по их мнению, можно отнести опасения роста доходностей казначейских облигаций США. Кризис полупроводников также влияет на спрос в играх: существует давление на производство смартфонов, комплектующих для компьютеров и консолей, что повышает стоимость конечной продукции. Негативный сценарий заключается в возвращении к $88, а при пробое уровня сверху вниз может произойти более глубокое погружение с ориентиром $82, предупреждают в инвесткомпании.

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