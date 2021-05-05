"Финам" рекомендует покупать акции Capital One Financial с целью $167,5

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Capital One Financial Corp. с целевой ценой $167,5 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 16%, говорится в материале инвесткомпании.

"Финансовый отчет Capital One за I кв. 2021г в целом был неплохим. Негативные последствия пандемии коронавируса продолжили оказывать давление на выручку кредитора, в то же время благодаря роспуску резервов на возможные потери по займам резко выросла чистая прибыль. Финансовое положение Capital One выглядит вполне устойчивым, коэффициенты достаточности капитала и ликвидности находятся на высоких уровнях. Мы рассчитываем, что Capital One станет одним из главных бенефициаров восстановления потребительской и деловой активности в США, учитывая сильные позиции банка в сегменте кредитных карт и потребительском банкинге. При этом благодаря улучшению ситуации в экономике следует ожидать дальнейшего высвобождения резервов на возможные потери по кредитам, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли", - отмечает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

Также эксперт подчеркивает, что Capital One восстановил величину квартального дивиденда до докризисного уровня и возобновил программу выкупа акций.

Capital One Financial - американский диверсифицированный финансовый холдинг, входящий в топ-10 крупнейших банков страны по величине активов. Компания предлагает широкий спектр финансовых продуктов физическим и юридическим лицам, специализируясь при этом на кредитных картах и автокредитах. Помимо США, Capital One ведет бизнес в Канаде и Великобритании. Капитализация компании составляет около $ 66 млрд.

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