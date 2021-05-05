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05 мая 2021 года 10:12
Идея дня: повышение процентных ставок - основной риск для инвесторов - "ВТБ Мои Инвестиции"
Повышение процентных ставок является основным риском для инвесторов, оказывая существенное влияние на оценку "акций роста", отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Повышение процентных ставок оказывает существенное влияние на оценку "акций роста", - пишут эксперты. - В прошлом году они обогнали в динамике "акции стоимости" на 32%, но проигрывают 9% в этом году. Ускорение инфляции, сильный экономический рост, подпитываемый вакцинацией населения, позитивны для "акций стоимости". При этом мантра главы ФРС Дж.Пауэлла о неизменности сверхмягкой денежно-кредитной политики даёт надежду инвесторам в продолжение переоценки "акций роста". Полагаем, в такие противоречивые времена инвесторы должны быть гибкими и поддерживать должное сочетание "акций роста" и "акций стоимости" в портфелях с тактическим перевесом в пользу последних в ближайшие месяцы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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