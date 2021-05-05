Риски коррекции вниз котировок акций ВТБ возрастают - BCS Express

Риски коррекции вниз котировок акций банка ВТБ возрастают в связи с локальной перегретостью, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Ралли котировок акций ВТБ началось еще в конце марта текущего года на фоне сильной отчетности банка, и с тех пор цена выросла на 44%. Во вторник были переписаны максимумы за три года. Акции выглядят локально перегретыми, и сохранить текущую скорость подъема в ближайшей перспективе будет непросто. Риски коррекции возрастают, несмотря на наличие позитивных фундаментальных драйверов", - указывает аналитик.

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