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05 мая 2021 года 09:36
Рынок акций РФ, вероятно, будет расти в первой половине торгов в среду - "Алор Брокер"
Российский рынок акций, вероятно, будет торговаться в плюсе в первой половине торговой сессии в среду, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Поводов для роста рублевых акций мы видим два. Первый - это возвращение в портфели бумаг, которые были проданы перед первыми майскими праздниками "на всякий случай" (для снижения рисков). Второй - рост нефти и других сырьевых ресурсов. Поэтому в среду, по крайней мере в первой половине дня, рост может быть продолжен, а его локомотивом вновь станут бумаги нефтегазового сектора, которые будут отыгрывать "дорогую нефть в рублях", - пишет Антонов. Котировки акций Сбербанка перешли рубеж в 300 рублей за бумагу и вполне могут двинуться еще выше, ближе к 310 рублям, полагает эксперт инвесткомпании. "В понедельник бумага будет последний день торговаться с дивидендами, а дивидендный гэп она обычно закрывает быстро. Поэтому через отсечку реестра можно переходить в "лонгах", - отмечает Антонов. "Одними из лидеров роста во вторник были акции банка ВТБ, прибавившие 6%. Бумага нам по-прежнему не нравится, несмотря на ее фундаментальную недооцененность и сильное отставание от роста рынка за последние годы. Сейчас же она сильно перекуплена с технической точки зрения", - указывает аналитик "Алор Брокер". Также эксперт отмечает, что на бумаги черных металлургов продолжает давить неопределенность вопроса с размером претензий со стороны ФАС. "Котировки акций сектора сильно выросли с начала года, поэтому нельзя исключать, что коррекция по ним продолжится, в том числе и в результате того, что часть инвесторов будет фиксировать прибыль для высвобождения денег для других покупок", - указывает Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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