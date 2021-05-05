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05 мая 2021 года 09:22
Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, умеренным приростом - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, умеренным приростом, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3580-3595 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3570, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3600, 3620 пунктов. После открытия с некоторым приростом индекс Мосбиржи способен продолжить повышение к ближайшему значимому уровню 3600 пунктов. Этому способствует позитивное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. Участники российских торгов во второй половине среды будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, полагает эксперт "Алго Капитала". Среди многочисленной иностранной статистики максимальную практическую значимость, по мнению Манжоса, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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