Вероятен подъем цены нефти к $71-72/барр. в ближайшие дни - BCS Express

Вероятен подъем котировок нефти марки Brent к уровням $71-72 за баррель в ближайшие дни, говорится в комментарии BCS Express.

"Цены на нефть во вторник росли на фоне ожиданий сильного спроса, получивших также поддержку в виде оптимистичной статистики по запасам от API (запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,7 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов сократились на 5,3 млн и 3,5 млн баррелей соответственно). Такие данные могут подтверждать сильный спрос. После публикации нефтяные котировки продолжают расти и торгуются выше $69 за баррель Brent. При сохранении сентимента в ближайшие дни вероятен подъем в район $71-72 за баррель", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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