Индекс Мосбиржи начнет торги в среду в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду в плюсе на умеренно позитивном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Российский рынок акций во вторник показал уверенный результат, проигнорировав снижение ключевых западных площадок, констатирует аналитик инвесткомпании. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии вплотную подобрался к отметке 3600 пунктов. При этом обороты торгов, несмотря на фактор майских праздников, оказались даже чуть выше, чем в среднем в 2021 году. Во многом подобная картина обусловлена благоприятной ситуацией на рынке сырья, полагает Карпунин.

"В целом по индексу Мосбиржи расклад пока не меняется. Промежуточный уровень сопротивления расположен на 3620 пунктах. Его преодоление откроет среднесрочные цели на 3690-3700 пунктов, однако быстро их достигнуть из-за предстоящих дивидендных отсечек вряд ли получится. Снизу по индексу ключевым рубежом поддержки выступает район около 3500 пунктов. Он отделяет от сценария более глубокой коррекции к 3400 пунктам", - пишет эксперт BCS Express.

Аналитик обращает внимание, что в текущих условиях сохраняется благоприятная конъюнктура для акций нефтегазового сектора - удержание длинных позиций выглядит оправданным.

Карпунин отмечает, что в среду последний день перед дивидендной отсечкой в акциях "НОВАТЭКа" и Polymetal. В четверг торги акциями этих компаний начнутся с дивидендных гэпов, примерно на 1,5% и 4% соответственно, прогнозирует эксперт.

Также в среду состоится заседание совета директоров "Юнипро", на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов, а "Московская биржа" опубликует отчет об оборотах торгов за апрель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.