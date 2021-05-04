"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $104

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целью $104 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $88, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"4 мая 2021 года компания должна предоставить финансовую отчётность за I кв. 2021г. Аналитики отмечают, что компания предоставит более сильную отчётность и превзойдет ожидания рынка. В последнее время многие компании отстали от динамики всего рынка, что может спровоцировать проток инвесторов на фоне сильных отчётностей", - отмечают эксперты "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага торгуется в рамках бокового канала, где сейчас находится на сильном уровне поддержки. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $104. При покупке на 11% и выставлением стоп-заявки на уровне $88, риск на портфель составит 0,4 %. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают аналитики инвесткомпании.

Activision Blizzard (ATVI) - один из ведущих мировых производителей видеоигр. Игротека

компании включает сотни наименований, среди которых наибольшую популярность имеют игры серий

Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo и Skylanders, а также Overwatch.

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