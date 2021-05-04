"Атон" позитивно оценивает перспективы Московской биржи в 2021г

"Атон" позитивно оценивает финансовые результаты "Московской биржи" за 1К21 и ее перспективы в 2021г в целом, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Результаты ожидаемо сильные, умеренно выше консенсус-прогноза вследствие роста комиссионных доходов. Мы ожидаем, что в 2021г объемы торгов продолжат расти во всех сегментах, также существует вероятность роста процентных ставок, что возобновит рост процентных доходов "Московской биржи". Таким образом, мы прогнозируем рост чистой прибыли биржи в 2021г минимум на 15% г/г до более чем 28 млрд руб. Мы планируем пересмотреть нашу финансовую модель и рейтинг Московской биржи", - пишут аналитики "Атона".

Эксперты отмечают, что комиссионный доход биржи вырос на 17% г/г/упал на 7,9% кв/кв до 9,3 млрд руб. (на 2% выше консенсуса Интерфакса) за счет высоких объемов почти во всех сегментах торгов. Процентный доход от основной деятельности снизился на 11% г/г, но вырос на 12% кв/кв до 3,6 млрд руб. на фоне снижения внутренних и мировых процентных ставок (средняя предполагаемая доходность на уровне 1,5%), что соответствует ожиданиям. Чистая прибыли прибавила 16% г/г до 6,8 млрд руб. (на 5% выше консенсуса.

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