Рубль может сместиться к уровням 75,9 руб./$1 и 91,4 руб./EUR1 в ближайшие дни - Росбанк

Курс рубля может сместиться к верхним границам диапазонов 74,8-75,9 руб./$1 и 89,8-91,4 руб./EUR1 в ближайшие дни, говорится в комментарии Росбанка.

Напряжение из-за геополитики в последние недели заметно спало, что позволило рублевым парам начать движение в сторону более фундаментально обоснованных уровней (до 75 руб./$1 и 90,4 руб./EUR1), констатируют аналитики банка. Укрепление рубля также поддерживает и переход Банка России к ужесточению процентной политики, отмечают они. Дополнительные факторы - стабилизация нефтяных котировок и ожидания дивидендного сезона от российских корпораций (самые крупные платежи приходятся на период с середины июня по середину июля).

"В ближайшие дни на нейтрально благоприятные расклады российского валютного сегмента наложится объявление Минфином параметров покупки иностранной валюты с 7 мая по 7 июня - мы ожидаем увеличения объема интервенций до 210 млрд руб. с текущих 185 млрд руб. С учетом тонкой ликвидности между майскими праздниками курс рубля может сместиться к верхним границам диапазонов 74,8-75,9 руб./$1 и 89,8-91,4 руб./EUR1", - указывают эксперты Росбанка.

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