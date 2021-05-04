Экономическое стимулирование в США и Китае поддержит сталелитейные компании - Sber CIB

Экономическое стимулирование в США и Китае поддержит сталелитейные компании РФ, говорится в комментарии Sber CIB.

"Сейчас сталелитейные компании торгуются на исторически низких уровнях: рынок оценивает их так, как будто цена на сталь на 20-30% ниже фактического уровня. При таких котировках дивидендная доходность сектора составляет около 20-25% в текущем году и около 30% на следующий год", - отмечают аналитики Sber CIB.

Эксперты выделяют в металлургическом секторе три компании: "Северсталь", "ММК" и "НЛМК", указывая на ряд аргументов в их пользу:

- Масштабное стимулирование ведущих мировых экономик приведёт к росту спроса на металлы. Китай в этом году сохранил объемы фискального стимулирования на уровнях, близких к рекордам 2020г, а президент США Джо Байден вскоре после принятия пакета стимулирующих мер на $1,9 трлн представил новый инфраструктурный план на $2,3 трлн.

- Сталь в мире стремительно дорожает. Российская экспортная цена на горячекатаный прокат с конца прошлого года выросла на 30%.

- С началом сезона активного строительства в России появятся стимулы для повышения цен на сталь внутри страны

- Даже если допустить, что к концу года сталь подешевеет на 25%, доходность свободных денежных потоков "Северстали", "ММК" и "НЛМК" за 2021 год составит около 15%, а это очень высокий уровень.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.