Возможно укрепление рубля до 74-75 руб./$1 на текущей неделе - "Локо-Инвест"

Возможно возвращение курса рубля к доллару в диапазон 74-75 руб./$1 на текущей неделе, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"На текущей неделе влияние внешних факторов останется высоким, рынки продолжат следить и за подготовкой к возможной встрече Путина и Байдена в июне, и за обстановкой в Донбассе. Из локальных событий выделим анонс Минфином объема покупок валюты на май (в четверг), который, по нашим оценкам, может немного сократиться (с 186 до 150 млрд руб.), поэтому какого-то негатива (как и позитива, впрочем) рублю не принесет. На этой неделе допускаем возвращение курса рубля в диапазон 74-75 руб./$1", - отмечает Полевой в своем комментарии.

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