Вероятность краткосрочной коррекции на рынке акций США растет - BCS Express

Вероятность краткосрочной коррекции на американском рынке акций растет на фоне технической перекупленности индексов, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Фондовые "быки" продолжают удерживать глобальный восходящий тренд рынка США, однако аргументов за столь высокие уровни цен рисковых активов становится все меньше: техническая перекупленность индексов не снята, в рядах ФРС слышно разноголосье, в третьей экономике мира гуманитарная катастрофа. Ограничивают же участников биржевого процесса от распродаж консенсус по долгосрочной фискально-монетарной политике мировых центробанков, высокий темп вакцинации в Штатах и замедление темпа роста доходностей долгового рынка, как индикатора снижения рисков инфляции", - пишет аналитик инвесткомпании.

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