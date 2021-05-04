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04 мая 2021 года 09:54
Вероятность краткосрочной коррекции на рынке акций США растет - BCS Express
Вероятность краткосрочной коррекции на американском рынке акций растет на фоне технической перекупленности индексов, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Фондовые "быки" продолжают удерживать глобальный восходящий тренд рынка США, однако аргументов за столь высокие уровни цен рисковых активов становится все меньше: техническая перекупленность индексов не снята, в рядах ФРС слышно разноголосье, в третьей экономике мира гуманитарная катастрофа. Ограничивают же участников биржевого процесса от распродаж консенсус по долгосрочной фискально-монетарной политике мировых центробанков, высокий темп вакцинации в Штатах и замедление темпа роста доходностей долгового рынка, как индикатора снижения рисков инфляции", - пишет аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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