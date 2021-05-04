Открытие торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет в диапазоне 3535-3555п - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет, скорее всего, в диапазоне 3535-3555 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3535-3555 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3510 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3570, 3590 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Временной точкой притяжения для него способен стать ближайший значимый уровень 3550 пунктов", - прогнозирует Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт инвесткомпании. Косвенное влияние на ход торгов в России, по его мнению, способна оказать публикация мартовской статистики по изменению объема промышленных заказов в США (17:00 МСК).

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