Лидерами роста во вторник могут стать акции банков и нефтегазовых компаний - "Фридом Финанс"

Лидерами роста на российском рынке акций во вторник могут стать бумаги банков и нефтегазовых компаний, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Мы прогнозируем достаточно высокую активность на рынке акций РФ на текущей неделе, хотя и ниже обычного. При этом динамика полностью определяется внешними сигналами, поскольку на локальном рынке отсутствуют значимые события, а запланированный ранее выход отчетов может быть перенесен на следующую неделю. Внешний фон спокоен. Публикации значимой статистики во вторник нет. В лидеры роста выйдут бумаги банков и нефтегазовых компаний. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3550-3600 пунктов", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.