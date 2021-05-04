Ослабление рубля в ближайшие недели маловероятно - "Иволга Капитал"

Ослабление курса рубля к доллару и евро в ближайшие недели маловероятно, говорится в комментарии инвестиционной компании "Иволга Капитал".

"Рубль за весеннее время принципиально не ослаб, а в течение апреля даже несколько укрепился к доллару. Считаю, что национальная валюта в значительной мере вобрала в себя худшие ожидания участников рынка (эти ожидания уже включены в курс), и не ждал бы ослабления рубля в близкой перспективе. Думаю, в предстоящие недели рубль будет или стабилен вблизи сложившихся котировок, или укрепится. Но если укрепится, то в первую очередь к евро. Пара EUR/USD на прошлой неделе обозначила движение вниз, полагаю, это снижение будет продолжено", - комментирует ситуацию генеральный директор инвесткомпании Андрей Хохрин.

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