Возможна консолидация индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе - BCS Express

Возможна консолидация индекса Мосбиржи около текущих уровней в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Котировки индекса Мосбиржи остаются в рамках растущего канала, но инвесторы пока не находят поводов для ускорения движения наверх. На длинной дистанции ожидания в целом положительные, а в краткосрочной перспективе возможно продолжение фазы боковой консолидации. Отметка 3500 пунктов отделяет рынок от чуть более глубокой коррекции - ориентировочно к 3400 пунктам. Пока же котировки выше этого уровня, сверху в качестве промежуточного сопротивлении выделяется район около 3620 пунктов, а среднесрочные цели находятся ближе к 3690-3700 пунктам. Торговая активность на текущей неделе может быть пониженной", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что начинается активная фаза дивидендного сезона. За первые 2 недели мая индекс Мосбиржи способен потерять около 1,4% на отсечках. "В такой ситуации сложно рассчитывать на подъем в сторону 3700 пунктов. Достижение этого ориентира переносится на более поздний период. Таким образом, статус мая, как одного из самых слабых месяцев для российского рынка акций, может частично подтвердиться за счет дивидендного фактора", - указывает эксперт BCS Express.

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