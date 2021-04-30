Котировки акций Exxon Mobil могут достичь $70 в среднесрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Котировки акций Exxon Mobil могут достичь $70 в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Exxon Mobil опубликовала более сильную, чем ожидалось, отчетность за 1К21 и сохранила планы по капитальным затратам. Компания сталкивается с давлением части акционеров, стремящихся ускорить снижение "углеродного следа" от деятельности Exxon. Exxon сообщила, что скорректированная прибыль за три месяца, закончившихся в марте, составила 64 цента на акцию против убытка в 14 центов на акцию за тот же период прошлого года. Результат на 5 центов выше консенсус-прогноза. Выручка группы, по данным Exxon, выросла на 5,3% до $59,15 млрд, превысив консенсус-оценку в $54,6 млрд", - пишет аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

Эксперт напоминает, что в течение первых трех месяцев этого года цены на нефть WTI колебались в диапазоне от $48,30 до $61,50 за баррель, что в основном соответствует торговому диапазону в первом квартале прошлого года. Восстановление доходов Exxon, по его мнению, закономерно.

"Также считаем, что проявился эффект структурного сокращения затрат, начал отдаваться приоритет инвестициям в активы с низкой себестоимостью добычи и поставки. Денежный поток от операционной деятельности в течение квартала полностью покрывал дивиденды и капитальные затраты, улучшились балансовые показатели за счёт сокращения долга", - указывает Миронюк.

Акции Exxon Mobil упали на 1,5% в начале торгов в пятницу после выхода отчета о прибылях и убытках. По мнению аналитика, на котировки компании влияет давление инвесторов, которые хотят, чтобы нефтяная компания ускорила переход к технологиям с низким уровнем выбросов углерода. Это потенциально увеличивает затраты компании и может сказаться на выручке.

"Все же главным драйвером роста акций становится сегмент разведки и добычи, прибыль которого в 1К21 выросла на 376,5% по сравнению с 4К20. Бумаги отличаются низкой волатильностью, и даже для достижения локального максимума в районе $62,55 за акцию может понадобиться время. Однако среднесрочно ожидаем достижения $70 за акцию", - прогнозирует эксперт "Фридом Финанс".

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