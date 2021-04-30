"Финам" рекомендует покупать акции Exxon Mobil с целью $63,8

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Exxon Mobil с целевой ценой $63,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,7% от текущего уровня с учетом дивидендов, говорится в материале инвесткомпании.

"Exxon Mobil умеренно положительно отчитался за I кв. 2021г. Скорректированная чистая прибыль на акцию выросла на 22,6% (г/г) до $0,65. Выручка выросла на 5,3% (г/г) до $59,2 млрд. Оба параметра оказались на 7-9% выше консенсуса. Из позитивных факторов в I квартале менеджмент отмечает рост цен на нефть, постепенное восстановление маржи нефтепереработки и нефтехимии и оптимизацию операционных расходов. Негативно на результатах сказались сокращение добычи углеводородов на 6,4% и аномальные холода в феврале, влияние которых оценивается в $600 млн", - пишет аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

На фоне роста выручки и прибыли Exxon Mobil за год нарастил операционный денежный поток на 47,6%. Это вместе с жёстким уменьшением капвложений позволило за квартал сократить чистый долг на $3,4 млрд. При этом долг всё ещё остаётся на более высоком уровне, чем год назад, что связано с ростом объёмов заимствований в тяжёлый 2020 год, указывает Кауфман.

По мнению эксперта, в целом отчётность можно оценить как достаточно удачную. Из-за сокращения добычи, неполного восстановления рынка нефтепродуктов и разовых факторов, связанных с аномальными холодами, финансовые результаты, конечно, всё ещё ниже, чем в 2019 году - до пандемии.

"Однако оптимизация операционных и капитальных затрат уже сейчас показывает свою эффективность, позволяя генерировать положительный денежный поток, которого хватает для выплаты дивидендов и сокращения долга. На данный момент мы рекомендуем "Покупать" акции Exxon Mobil с целевой ценой $63,8, что соответствует апсайду 8,8%. С учётом дивидендов апсайд составляет 14,7%", - заключает аналитик "Финама".

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