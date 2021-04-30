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30 апреля 2021 года 17:42
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций First Sola с целью $105
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций First Sola Inc. с целью $105 за штуку с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Фокус администрации США на продукцию американского производства при реализации инфраструктурного плана поддержит спрос на солнечные панели First Solar. - В феврале компания начала производство панелей нового поколения CuRu, которые являются самыми чистыми солнечными модулями в США с длительным сроком службы и более высокой мощностью. - First Solar - единственный вертикально интегрированный производитель солнечных панелей из топ-10 мировых производителей. Это позволяет оперативно нарастить производство при росте спроса, подчеркивают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-FIRST/SOLAR-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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