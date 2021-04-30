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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции "Энел Россия" - ставка на экологичную энергетику на долгосрочном горизонте - BCS Express
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30 апреля 2021 года 17:18
Акции "Энел Россия" - ставка на экологичную энергетику на долгосрочном горизонте - BCS Express
Покупка акций ПАО "Энел Россия" интересна инвесторам как ставка на экологичную энергетику на долгосрочном горизонте, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Опубликованные финансовые результаты "Энел Россия" за I квартал 2021 года по МСФО можно назвать нейтральными. Сейчас компания находится в стадии активных инвестиций, а выплата дивидендов за 2020 год была перенесена на будущие периоды. Акции интересны как ставка на экологичную энергетику на долгосрочном горизонте. При этом из-за переноса дивидендов в ближайший год акции могут выглядеть на уровне или слабее рынка", - отмечает Пучкарев в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭНЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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