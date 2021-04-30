Цена акций Mastercard сохраняет высокий потенциал роста на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций Mastercard Inc. сохраняют высокий потенциал роста на горизонте года, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков.

"Mastercard Inc. отчиталась за первый квартал текущего года, и мы оцениваем финансовые результаты компании как позитивные, отмечая постепенное восстановление операционных и финансовых метрик после экономического шока. Базовая целевая цена по акции на горизонте 12 месяцев - $539. Мы считаем, что бумаги компании серьезно недооценены, поскольку потенциальный рынок безналичных платежей исчисляется триллионами долларов", - пишет эксперт инвесткомпании.

По его мнению, в последующих отчетных периодах Mastercard способна значительно нарастить доходы от комиссионных сборов за международные транзакции и продемонстрировать двузначные темпы роста выручки. Сурков рассчитывает на восстановление выручки к докризисным уровням на горизонте года и дальнейший ее рост. Основанием для этого, на взгляд, аналитика, служит географическая экспансия Mastercard: все новые государства подключаются к ее экосистеме благодаря доступному банковскому обслуживанию, которое предлагает компания.

Еще одним драйвером развития для Mastercard, указывает эксперт "Фридом Финанс", стала интеграция криптоактивов в ее операционную деятельность. Это позволит компании повысить диверсификацию выручки и нарастить и без того устойчивую и высокую маржинальность.

"При развитии "медвежьего" сценария котировки не превысят $460, при продолжении "бычьего" тренда акция способна взлететь до $600. Среди факторов средне- и долгосрочной привлекательности Mastercard для инвесторов выделяются высокая рентабельность и прибыль на инвестированный капитал", - отмечает Сурков.

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