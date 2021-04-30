"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Johnson & Johnson $179

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Johnson & Johnson с целевой ценой $179 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-6 недель. Цена входа: от $165, потенциальная доходность: 8,48%, стоп-приказ: $158, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Согласно отчетности, чистая прибыль Johnson & Johnson по GAAP за 3 месяца 2021 года увеличилась на 6,9% по сравнению с предыдущим годом и составила $6,197 млрд. Сильными триггерами для дальнейшего роста выступают дивиденды эмитента в размере $1,06 и одобрение FDA на возобновление использования вакцины компании", - отмечают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения котировки компании двигаются вдоль восходящей линии поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $165. При покупке на 12% и выставлении стоп-заявки на уровне $158, риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают эксперты инвесткомпании.

Johnson & Johnson - крупнейшая публичная фармацевтическая компания в мире. Она представляет собой диверсифицированный, стабильный бизнес, помогающий миллионам людей по всему миру оставаться здоровыми.

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