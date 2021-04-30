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30 апреля 2021 года 14:26
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Johnson & Johnson $179
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Johnson & Johnson с целевой ценой $179 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-6 недель. Цена входа: от $165, потенциальная доходность: 8,48%, стоп-приказ: $158, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Согласно отчетности, чистая прибыль Johnson & Johnson по GAAP за 3 месяца 2021 года увеличилась на 6,9% по сравнению с предыдущим годом и составила $6,197 млрд. Сильными триггерами для дальнейшего роста выступают дивиденды эмитента в размере $1,06 и одобрение FDA на возобновление использования вакцины компании", - отмечают аналитики "Финама". "С технической точки зрения котировки компании двигаются вдоль восходящей линии поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $165. При покупке на 12% и выставлении стоп-заявки на уровне $158, риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают эксперты инвесткомпании. Johnson & Johnson - крупнейшая публичная фармацевтическая компания в мире. Она представляет собой диверсифицированный, стабильный бизнес, помогающий миллионам людей по всему миру оставаться здоровыми. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-JАКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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