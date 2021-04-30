Sber CIB рекомендует держать акции "Детского мира"

Sber CIB позитивно оценивает финансовые результаты "Детского мира" за 1К21 и рекомендует держать акции компании, отмечается в комментарии инвестбанка.

"Опубликованные финансовые результаты "Детского мира" за I кв. 2021г оказались сильными и превзошли наши прогнозы, особенно с учетом темпов роста онлайн-продаж. Компания успешно реализует новые проекты (магазины зоотоваров, формат небольших торговых точек, маркетплейс), и онлайн-сегмент становится основным фактором роста бизнеса. Мы ожидаем, что по итогам II кв. 2020г рост выручки ускорится и превысит 20%. Мы позитивно оцениваем результаты компании и ее фундаментальные показатели. Впрочем, в ближайшее время динамика котировок акций "Детского мира" будет зависеть от потенциального предложения о выкупе со стороны Altus Capital. Мы рекомендуем "держать" акции "Детского мира", - пишут аналитики Sber CIB.

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