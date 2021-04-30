"Финам" рекомендует держать акции Xcel Energy с целью $75,6

"Финам" рекомендует держать акции Xcel Energy с целевой ценой $75,6 за штуку на конец ноября 2021г, что подразумевает наличие потенциала около 7%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Американская электроэнергетическая компания Xcel Energy (тикер: XEL) с рыночной капитализацией $38 млрд побила ожидания Уолл-Стрит по выручке и прибыли за I кв. 2021г. Выручка составила $3,54 млрд, превысив консенсус на $640 млн, а EPS вышел на уровне $0,67, что оказалось на $0,06 выше ожиданий. Финансовый отчет за 1 квартал отразил рост прибыли на акцию на 20% г/г с $0,56 до $0,67 при увеличении выручки на 26% г/г. Ключевым драйвером стало повышение маржи электрогенерации за счет улучшения тарифного меню и оптимизации эксплуатационных издержек. Мы подтверждаем рекомендацию "Держать" с целевой ценой $75,6 на конец ноября 2021г, что подразумевает наличие потенциала около 7%", - отмечает Малых.

Менеджмент также подтвердил годовой прогноз по прибыли на акцию в диапазоне $2,90 - $3,00 в сравнении с $2,79 в 2020г.

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