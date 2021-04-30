Потенциал роста цены акций "Магнита" составляет 16% от текущих уровней - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) положительно оценивают финансовые результаты "Магнита" за 1К21 по МФСО и отмечают, что потенциал роста цены акций компании составляет 16% от текущих уровней, говорится в комментарии банка.

"Магнит" опубликовал неаудированные финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2021 г. Выручка увеличилась на 5,8%, EBITDA на 21,7%, а рентабельность составила 7% против 6% годом ранее. Чистая прибыль выросла в 2,6 раза г/г, до 10,8 млрд рублей. "Магнит" сумел показать рост по основным финансовым показателям и даже немного превысить консенсус-прогнозы. Мы положительно оцениваем потенциал "Магнита" в долгосрочном периоде с учетом ожидаемого наращивания рыночной доли и высоких дивидендных выплат (мы ожидаем 430-460 руб. на акцию в 2021г). Целевой ориентир - 6000 руб./акцию, потенциал роста 16% от текущей цены", - пишут аналитики ПСБ.

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