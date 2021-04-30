BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции МТС от уровня 335 руб."

BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции "МТС" от уровня от уровня 335 рублей с целью 362 рубля на срок до 8 месяцев", открытую 1 сентября 2020 года, в связи с истечением срока действия, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Ожидания по целям роста не оправдались из-за выраженной переориентации инвесторов на рисковые активы в конце 2020-начале 2021 гг. С учетом полученных за время действия идеи дивидендов доходность составила минус 1,5%.Позитивный взгляд на акции "МТС" сохраняется. Фактор buyback может оказать поддержку котировкам в ближайшие месяцы, а ожидаемые крупные дивиденды за 2020 год будут способствовать росту спроса на акции в дивидендный сезон. При благоприятной ситуации для покупок идея в акциях "МТС" может быть восстановлена", - указывают аналитики.

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